Фуат Сайфитдинов: вместе можно противостоять любым угрозам и испытаниям

Президент России Владимир Путин представил не только аналитическую оценку текущей ситуации, но и сделал очень глубокий, стратегический прогноз развития нашей страны на долгосрочную перспективу. Это позволяет всем нам с уверенностью смотреть в завтрашний день, понимая, насколько сегодня сильны и честны позиции России в мире.

Об этом заявил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов, комментируя послание главы государства Федеральному Собранию.

"После выступления главы государства мы еще раз убеждаемся – вместе можно противостоять любым угрозам и испытаниям. А целью государственной политики нашей страны является системная поддержка наших граждан. Президент коснулся всех важных направлений развития страны. В основе такой масштабной программы действий – многочисленные личные встречи Владимира Путина с людьми из самых разных сфер деятельности и различных регионов нашей страны", - подчеркнул спикер регионального парламента.

Фуат Сайфитдинов акцентировал внимание на том, что глава государства говорил о ходе СВО и прогрессивных видах вооружения, развитии экономики, поддержке семей, укреплении промышленного суверенитета нашей страны.

"Для меня было важно, что он упомянул Запсибнефтехим как одно из перспективных предприятий, которые недавно появились в нашей стране. Президент рассказал и о развитии высокоскоростных трасс, и вновь упомянул наш регион, сказав, что в 2025 году трассу М12 продлят до Тюмени. Владимир Владимирович коснулся темы развития высшего образования и перспективности создания в российских регионах межвузовских кампусов – в России появится 40 таких инновационных образовательных пространств. Напомню, что в Тюмени такой кампус уже создается, летом 2023 года депутаты облдумы приняли соответствующий закон", - сказа глава облдумы.

По мнению Фуата Сайфитдинова, сила, независимость и суверенитет России, солидарность, поддержка, забота о людях и динамичное развитие экономики – основа настоящего и будущего нашей Родины.