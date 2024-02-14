Генконсул Казахстана и тюменский губернатор обсудили вопросы экономики и сотрудничества

Развитие приграничного сотрудничества и товарооборота обсудили на встрече в правительстве Тюменской области губернатор Александр Моор и генконсул Казахстана в Екатеринбурге Жарас Мамутбеков.

Товарооборот с Казахстаном за девять месяцев 2023 года увеличился почти в полтора раза, но есть возможности для дальнейшего роста.

Правительство Тюменской области уделяет особое внимание развитию приграничного сотрудничества. В регионе функционирует автомобильный грузо-пассажирский многосторонний пункт пропуска "Казанское". Запланированы работы по его модернизации. "Важно, чтобы расширение дорожных полос проводилось и со стороны Республики Казахстан. Это поможет избежать заторов при переезде через границы", - отметил Александр Моор.

Жарас Мамутбеков пригласил представителей деловых кругов Тюменской области принять участие в Казахстанско-российском бизнес-форуме, который посольство Казахстана в РФ планирует провести в 2024 году, а тюменских спортсменов – на V Всемирные игры кочевников, которые пройдут в Астане с 8 по 14 сентября 2024 года.