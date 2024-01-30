В регионах страны начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

С 29 января в Тюменской области, как и в других регионах Российской Федерации, начался прием заявлений о включении в список избирателей по месту нахождения. Заявления по технологии "Мобильный избиратель" принимаются до 11 марта.

– "Мобильный избиратель" – это очень удобный сервис, и положительная практика его реализации в предыдущих выборных кампаниях не раз это доказала, – такую оценку дал заслуженный общественный деятель Тюменской области, эксперт Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Артур Юрьев.

За период работы горячей линии Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области неоднократно поступали звонки от граждан региона, которые интересовались этим механизмом реализации своего избирательного права.

– Безусловно, это удобно, когда у избирателя есть возможность проголосовать на выборах президента Российской Федерации в любой точке нашей страны вне зависимости от места регистрации, и для этого всего лишь нужно подать соответствующее заявление, что можно сделать даже с мобильного телефона через портал "Госуслуги", – отметил эксперт. – Обстоятельства у наших сограждан могут быть различными и, на мой взгляд, немаловажно, что избирательная комиссия предусмотрела такую возможность реализовать законное право.

Заявление можно подать с сегодняшнего дня и по 11 марта, то есть на принятие действий отводится больше месяца.

Подробнее о механизме "Мобильного избирателя" на выборах президента Российской Федерации 15–17 марта – на сайте Центральной избирательной комиссии www.cikrf.ru.