Моор провел встречу со студсоветом Тюменской области

Встреча со студенческим советом уже стала доброй традицией, так как, по словам губернатора Александра Моора, властям всегда важно знать, как молодежь видит жизнь в Тюменской области.

Губернатору студенты презентовали итоги ежегодного исследования студсовета, он, в свою очередь, тоже поделился своими наблюдениями: