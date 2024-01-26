Моор провел встречу со студсоветом Тюменской области

Встреча со студенческим советом уже стала доброй традицией, так как, по словам губернатора Александра Моора, властям всегда важно знать, как молодежь видит жизнь в Тюменской области.
Губернатору студенты презентовали итоги ежегодного исследования студсовета, он, в свою очередь, тоже поделился своими наблюдениями:
Первое - все больше студентов после учебы планируют остаться в нашем регионе. В прошлом году 27% участников фокус-групп планировали переезд в крупные города или на Север. Сейчас таких уже почти на треть меньше. В опросе приняли участие более 5000 человек.
Второе наблюдение - у студентов есть очень большие ожидания от проекта межуниверситетского кампуса, который мы будем строить в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного Президентом России. Можно даже сказать, что молодежь находится в предвкушении.
Третье - студенты решили провести масштабное исследование в молодежной среде на тему семьи и здоровья. Поддерживаю эту идею.
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