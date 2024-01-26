Моор провел встречу со студсоветом Тюменской области

09:00 26 января 2024
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Встреча со студенческим советом уже стала доброй традицией, так как, по словам губернатора Александра Моора, властям всегда важно знать, как молодежь видит жизнь в Тюменской области.

Губернатору студенты презентовали итоги ежегодного исследования студсовета, он, в свою очередь, тоже поделился своими наблюдениями:

Первое - все больше студентов после учебы планируют остаться в нашем регионе. В прошлом году 27% участников фокус-групп планировали переезд в крупные города или на Север. Сейчас таких уже почти на треть меньше. В опросе приняли участие более 5000 человек.

Второе наблюдение - у студентов есть очень большие ожидания от проекта межуниверситетского кампуса, который мы будем строить в рамках нацпроекта "Наука и университеты", инициированного Президентом России. Можно даже сказать, что молодежь находится в предвкушении.

Третье - студенты решили провести масштабное исследование в молодежной среде на тему семьи и здоровья. Поддерживаю эту идею.

Теги: Александр Моор , студенты
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