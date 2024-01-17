В Тюменской области с 17 февраля запустят масштабное информирование населения о выборах

Новшеством предстояшей избирательной кампании станет широкое информирование населения в рамках нового проекта ЦИК "ИнформУИК", который предполагает поквартирный и подомовой обход с целью донести до избирателей всю важную, актуальную и необходимую информацию, сообщил председатель Облизбиркома Игорь Халин.

Обходы избирателей пройдут с 17 февраля по 7 марта. Члены УИК обойдут более 600 тысяч домовладений по всей области. Для этих целей рекруторовано около 4 тысяч обходчиков - членов участковых избирательных комиссий, с 15 января в течение месяца они проходят обучение и к работе приступят после успешного тестирования. Опросы будут проводиться с помощью мобильного приложения, рассказал Халин:

Члены участковых избирательных комиссий (УИК) региона в ходе адресного поквартирного информирования смогут лично рассказать жителям Тюменской области о днях голосования, о формах и способах голосования, о сроках подачи заявлений для голосования на выбранном избирательном участке, а также о возможности голосования на дому, а избиратели - лично задать представителям избиркомов все интересующие их вопросы. Для этого будет использоваться специальное мобильное приложение.

Пилотная версия проекта "ИнформУИК" была успешно апробирована в ЕДГ-2023 в 78 регионах. 40 тысяч членов УИК обошли 6,5 млн домовладений, провели почти 5 миллионов бесед с избирателями, уточнили сведения о более 6 миллионах избирателей. В нашем регионе в качестве эксперимента информирование тестировалось на 10 избирательных участках Ишима. В этом электоральном периоде ЦИК рекомендовал использовать проект всем регионам. Для информаторов разработали бейджи и форму.

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