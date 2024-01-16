Заводоуковский горокруг стал призером федерального конкурса "Лучшая муниципальная практика - 2023"

Подведены итоги Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" в 2023 году, между муниципальными образованиями распределено 50 призовых мест в пяти номинациях. От Тюменской области в числе призеров Заводоуковский городской округ. Заслуженную награду главе муниципалитета Светлане Касеновой вручил Максим Решетников - глава Минэкономразвития РФ, который курирует две номинации – "Муниципальная экономика и финансы" и "Обеспечение эффективной обратной связи".

"Приятный момент форума - награждение победителей Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика - 2023". Заводоуковский городской округ занял второе место в этом конкурсе! Поздравляю всех заводоуковцев с победой!"- написала в совем Telegram-канале Касенова.

Конкурс по отбору передовых практик проходил по пяти номинациям: "Обеспечение эффективной "обратной связи", "Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами", "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город)", "Градостроительная политика" и "Укрепление межнационального мира". Заводоуковск занял второе место по обеспечению эффективной обратной связи.