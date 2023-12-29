Составители нацрейтинга губернаторов по итогам 2023 года в топ-3 внесли Собянина, Минниханова и Моора

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Центр информационных коммуникаций "Рейтинг"по итогам 2023 года опубликовал национальный рейтинг губернаторов, первое место в котором отвел мэру Москвы Сергею Собянину, на второй строчке - глава Татарстана Рустам Минниханов, на третьем - тюменский губернатор Александр Моор.

Исследование проводится ежегодно и посвящено оценке деятельности глав субъектов Российской Федерации. Результаты рейтинга получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Политтехнолог, политический советник Сергей Маркелов, комментируя рейтинг и персоналии, обозначил критерии оценки губернаторов, в их числе - встречи с президентом, участие в скандальных историях и вообще мелькание в информационном поле.

Касательно главы Тюменской области эксперт отметил, что "Александр Моор, губернатор области-донора, плотно встроен в тюменскую матрёшку. Он явно выше среднего уровня. И замы по внутренней политике у него соответствующие – грамотные специалисты".