Тюменские общественники готовятся к выборам президента России

Общественные эксперты представили анализ готовности избирательной системы и института общественного контроля к выборам. Презентация доклада ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), посвященного подготовке к выборам президента России 2024 года, прошла на площадке агентства "Россия сегодня" прошла презентация доклада ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ), посвященного подготовке к выборам президента Российской Федерации 2024 года.

Тюменские общественники обсудили положения доклада на примере подготовки к выборам в Тюменской области. "Из большой кампании Единого дня голосования мы сразу перешли в масштабную кампанию по выборам президента. Выборы президента состоятся через три месяца, но уже начался этап выдвижения кандидатов. Как справедливо отметили авторы доклада, уже возникают различные информационные вбросы и попытки дестабилизировать ситуацию, поэтому, на мой взгляд, очень важно в непрерывном режиме вести мониторинг состояния избирательной системы",- считает эксперт Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, директор центра карьеры ТюмГУ Алексей Ларионов.

Общественным активистам важно знать, насколько избирательные комиссии готовы к проведению выборов и насколько подготовлена нормативная база. В докладе для Ларионова особенно значимыми оказались тезисы, касающиеся обеспечения прав граждан: "Большинство избирателей обеспечено правом и возможностью реализовать свое право на участие в выборах президента. Во многих регионах страны будет внедрено электронное голосование. В Тюменской области – пока еще нет, но я думаю, рано или поздно это к нам придет. Особенно ценно, что общественные штабы по наблюдению за выборами не прекращали свою работу с сентября 2023 года, они уже сейчас готовятся к большой президентской кампании".

По мнению эксперта, в докладе существенное внимание было уделено общественному наблюдению за выборами. Этот общественный институт – новый для нас, но в последние годы мы видим, как он активно развивается. Ларионов уверен, что наблюдатели в Тюменской области и по всей России уже сейчас готовы к качественному обеспечению наблюдения в марте на трехдневном голосовании. Как отмечено в докладе ассоциации НОМ, общественные наблюдатели смогут на должном уровне обеспечить прозрачность и открытость избирательного процесса.

Руководителю Тюменского регионального отделения Корпуса "За чистые выборы", заместителю директора по молодежной политике и воспитательной работе ИГиП ТюмГУ Мариане Альмухаметовой особенно значимым в докладе показался тезис о том, что важным критерием выборов является возможность контроля за их проведением, процессом голосования, подсчетом голосов как со стороны участников избирательного процесса, так и со стороны независимых общественных наблюдателей.

Она напомнила, что в целях общественного наблюдения в 2012 году по инициативе молодежного движения Ассоциации юристов России было создано общероссийское движение "Корпус "За чистые выборы". Общественные активисты Тюменского регионального отделения движения начали подготовку к выборам президента. Активисты Корпуса занимаются правовым просвещением молодежи, готовят цикл образовательных программ по теме избирательного процесса.

Фото из архива Общественной палаты Тюменской области