Депутаты облдумы рассмотрят вопрос о продлении льгот для участников СВО

На очередном заседании Тюменской областной думы седьмого созыва 14 декабря депутаты рассмотрят проект закона об освобождении в 2024 году от уплаты транспортного налога участников СВО. Его инициировал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ранее губернатор пояснил, что льгота действует с 2022 года в отношении одного легкового автомобиля с мощностью двигателя до 150 л.c, и ее предлагается продлить на 2024 год. Помимо этого, от от уплаты транспортного налога предлагается освободить членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, ветеранов боевых действий и участников Великой Отечественной войны. Мера поддержки будет действовать с 2023 года.

В окончательном чтении депутаты рассмотрят 6 законопроектов о внесении изменений в Закон Тюменской области, а также в отдельные статьи регионального Кодекса об административной ответственности.