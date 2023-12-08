Путин сообщил о выдвижении на новый президентский срок

Владимир Путин в Кремле сообщил герою ДНР Артему Жоге о планах выдвигаться на новый президентский срок, сообщает РИА Новости.

Глава Совфеда Валентина Матвиенко, коментируя его высказывание, отметила, что президент никогда не избегал ответственных решений, и сегодня он это подтвердил. "Я считала и считаю себя членом команды Путина и, безусловно, поддерживаю это решение Владимира Владимировича", - заявила Матвиенко.

Секретарь Генерального совета "Единой России" Андрей Турчак уверен, что решение Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах – станут нашей общей Победой.

Голосование на выборах Президента России по решению ЦИК будет проходить в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта 2024 года. Сейчас начался этап выдвижения кандидатов, который продлится до 27 декабря для самовыдвиженцев и до 1 января - для кандидатов, выдвинутых партиями. В список политических партий, которые имеют право зарегистрировать своего кандидата на выборах без сбора подписей избирателей вошли "Единая Россия", КПРФ, СРЗП, ЛДПР и "Новые люди". Всего в выборах имеют право участвовать 25 политических партий.