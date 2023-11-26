Моор: Главная мысль Дня Тюменской области на выставке "Россия" - развитие региона в XXI веке

Большой команде Тюменской области удалось показать многочисленным гостям международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, что наш регион – яркий, уникальный и самобытный, заявил губернатор Александр Моор, подводя итоги Дня Тюменской области, который прошел на выставке 24 ноября.

"Главная мысль Дня Тюменской области, которую мы хотели донести до всех, – какой гигантский путь проделал наш регион за последние 23 года. Из XX века – в XXI. Тюмень иногда в шутку, иногда всерьез называли столицей деревень. Сегодня это точно не так. Тюмень третья по качеству жизни после Москвы и Санкт-Петербурга. Мы третьи в России по индексу инвестиционной привлекательности и по вводу жилья на душу населения. А самое главное, мы область счастливых людей!" – подчеркнул Александр Моор.

В рамках Дня региона москвичи и гости столицы стали участниками множества интересных событий и обладателями уникальной информации о Тюменской области. Посетителям выставки "Россия" представили маршрут "В Сибирь по своей воле", который позволяет посетить Тюменскую область в режиме выходного дня и увидеть все самое интересное.

На концертных площадках ВДНХ выступили 170 тюменских артистов и музыкантов со 120 творческимих номерами. Оркестр "Камерата Сибири", театры "Мимикрия" и "Гелиос", лаборатория M'uzLab, ансамбль "ЯромилЪ", формейшн "Вера", команда КВН "Союз" подарили посетителям праздничное настроение. Квартет Emotion orchestra под управлением художественного руководителя и главного дирижера Тюменского филармонического оркестра Юрия Медяника порадовал концертной программой "Вивальди. Времена танго".

Посетители приняли участие в создании двухметровой картины в технике филумизма тюменского художника Игоря Рязанцева "Непобедимая Россия". Ее подарят Государственному историческому музею.

В рамках деловой программы Дня Тюменской области на выставке "Россия" наши предприниматели представили на "НеАкселераторе INNOWEEK`23" инновационные разработки – сервис по созданию электронных меню, образовательную систему, экологичные средства для контроля качества стальных изделий.

Гости международной выставки-форума "Россия" смогли попробовать блюда исторической сибирской кухни в современной интерпретации, в том числе ямщицкую селянку с тремя видами дичи по рецепту 1904 года, купить четыре вида варенья, мороженое Visit Tyumen, иван-чай, геотермальную воду, тюменские ковры, произведения тобольских косторезов.