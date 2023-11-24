Моор поддержал идею Путина объявить 2024-й Годом семьи

Губернатор Моор на форуме "Россия" поддержал решение президента РФ Вдладимира Путина обявить 2024 год Годом семьи, назвав Тюменскую область – областью крепких семейных ценностей.

"В XXI веке население области выросло почти на триста тысяч человек. Тюменцы уверены в своем будущем. Создают семьи. Ведь не зря в областной столице есть Мост Влюбленных и ни одного разводного", - отметил Моор.