Моор поддержал идею Путина объявить 2024-й Годом семьи

Губернатор Моор на форуме "Россия" поддержал решение президента РФ Вдладимира Путина обявить 2024 год Годом семьи, назвав Тюменскую область – областью крепких семейных ценностей.
"В XXI веке население области выросло почти на триста тысяч человек. Тюменцы уверены в своем будущем. Создают семьи. Ведь не зря в областной столице есть Мост Влюбленных и ни одного разводного", - отметил Моор.
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