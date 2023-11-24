Моор поддержал идею Путина объявить 2024-й Годом семьи

17:48 24 ноября 2023
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Губернатор Моор на форуме "Россия" поддержал решение президента РФ Вдладимира Путина обявить 2024 год Годом семьи, назвав Тюменскую область – областью крепких семейных ценностей.

"В XXI веке население области выросло почти на триста тысяч человек. Тюменцы уверены в своем будущем. Создают семьи. Ведь не зря в областной столице есть Мост Влюбленных и ни одного разводного", - отметил Моор.

Теги: Александр Моор , Владимир Путин , Год семьи
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