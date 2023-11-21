Два сотрудника администрации Тюмени вошли в топ-50 мастеров коммуникаций России

Определены финалисты открытого конкурса профессионального мастерства специалистов по связям с общественностью "Мастер коммуникаций", который проводит правительство Чувашии. В список вошли 50 специалистов из 32 регионов России, в том числе двое тюменцев, а в целом претендовали на финал 655 представителей профессии из 75 регионов РФ.
Участники очного этапа конкурса определены по сумме баллов за тестирование на знание основ связей с общественностью и за показатели упоминаемости в СМИ и соцсетях представляемых ими организаций. В среднем конкурс составил 13,2 человека на место.
Победителей конкурса выявят 7 декабря в Чебоксарах по итогам оценки подготовленных пресс-релизов, разбора коммуникационных кейсов и общения с представителем СМИ для выполнения определенной профессиональной задачи. Тогда же состоится их награждение. Участники разделены по трем категориям: предприятия и организации, государственное управление, местное самоуправление. Тюменцы отличились последней - в финал конкурса вышли руководитель пресс-службы администрации Тюмени Гульнара Сидоркина и сотрудник администрации города Владимир Семенов.
Окончательный список финалистов определится после получения подтверждения их участия в очном этапе.
Конкурс проходит при поддержке Российской ассоциации по связям с общественностью, АНО "Россия - страна возможностей", Президентской академии (РАНХиГС), АНО "Диалог Регионы" и "Бренд Аналитикс".
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