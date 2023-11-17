Фуат Сайфитдинов обсудил с главой города Губкинский встречу с ветеранами Севера и поездку ямальских детей в Тобольск

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов провел встречу с новым главой Губкинского Андреем Бандурко, решение о назначении которого было принято по итогам голосования депутатов гордумы в августе текущего года. Во встрече также участвовал его заместитель Александр Першин.

Глава города рассказал спикеру регионального парламента о том, что муниципалитет динамично развивается. Большая поддержка оказывается губернатором автономного округа Дмитрием Артюховым. Он акцентировал внимание на строительстве спортивных объектов – центра единоборств "Северный характер", а также Ледового дворца. "Нужно развивать ледовые виды спорта. Очень много детей хотят заниматься хоккеем. Планируем в следующем году и центр и дворец ввести в эксплуатацию", - сообщил Андрей Бандурко.

Глава муниципалитета проинформировал о поддержке бойцов СВО. "Комплектуем гуманитарный груз, отправляем стройматериалы, автомобили, запчасти. Оказываем помощь родным и близким военнослужащих", - поделился он.

Андрей Бандурко сообщил, что в рамках рабочей поездки встретится с членами губкинского землячества "Северное счастье" Союза ветеранов Ямала, которое начало свою работу год назад. Фуат Сайфитдинов считает, что это абсолютно правильно. "Главы городов и районов Ямало-Ненецкого автономного округа приезжают пообщаться со своими земляками, чтобы рассказать, как развиваются муниципалитеты, поделиться планами на будущее. Ветеранам Севера это очень важно. Они вложили свой труд в освоение суровой ямальской земли, многое сделали для её благополучия. Переехав в Тюмень на постоянное место жительства, они должны чувствовать связь с территорией, которая навсегда осталась для них родным домом", - подчеркнул он.

Андрей Бандурко выразил особые слова благодарности Фуату Сайфитдинову за поддержку, оказанную школьникам Губкинского в организации поездки в д ревнюю столицу Сибири. "Большое спасибо Вам за оказанную помощь. Восемнадцать наших ребят хорошо провели время в Тобольске, отдохнули, посетили музеи, поучаствовали в различных мастер-классах. Они с восторгом рассказывали всем об этом, делились впечатлениями", - отметил глава муниципального образования. Спикер облдумы напомнил, что экскурсия – часть большого проекта по развитию межрегионального детского туризма в Тюменском регионе для детей участников СВО, а также для детей, отлично успевающих в учёбе, творчестве и спорте. По мнению Фуата Сайфитдинова, нужно максимально знакомить детей с историей малой родины, с культурой и традициями наших трех регионов. "Это очень познавательно. Такую практику необходимо продолжать и развивать. Пусть дети юга увидят Север, а маленькие северяне познакомятся с тюменскими достопримечательностями", - высказался он.