Тюменцы могут протестировать ДЭГ

С 1 и по 13 ноября 2023 года жители Тюменской области могут ознакомиться с работой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и убедиться в ее надежности.

Для того, чтобы попробовать проголосовать в тестовой избирательной кампании, нужно:

📌 быть гражданином Российской Федерации;

📌 достичь возраста 18 лет на день голосования (17.11.2023);

📌 быть прописанным на территории Тюменской области;

📌 иметь подтвержденную учетную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);

📌 иметь подтвержденную учетную запись ЕПГУ, данные в которой полностью сопоставлены с данными, содержащимися в ГАС "Выборы".

"Тестовое голосование для тех, кто подал заявление на участие в ДЭГ, будет доступно в период с 15 по 17 ноября 2023 года. Подробная инструкция по заполнению заявления на участие размещена на нашем сайте. Уверен, многим из вас интересно посмотреть на работу системы дистанционного голосования. Присоединяйтесь!" - сообщил в своем тг-канале председетель тюменского облизбиркома Игорь Халин.