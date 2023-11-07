Тюменцы могут протестировать ДЭГ

С 1 и по 13 ноября 2023 года жители Тюменской области могут ознакомиться с работой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и убедиться в ее надежности.
Для того, чтобы попробовать проголосовать в тестовой избирательной кампании, нужно:
📌 быть гражданином Российской Федерации;
📌 достичь возраста 18 лет на день голосования (17.11.2023);
📌 быть прописанным на территории Тюменской области;
📌 иметь подтвержденную учетную запись Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ);
📌 иметь подтвержденную учетную запись ЕПГУ, данные в которой полностью сопоставлены с данными, содержащимися в ГАС "Выборы".
"Тестовое голосование для тех, кто подал заявление на участие в ДЭГ, будет доступно в период с 15 по 17 ноября 2023 года. Подробная инструкция по заполнению заявления на участие размещена на нашем сайте. Уверен, многим из вас интересно посмотреть на работу системы дистанционного голосования. Присоединяйтесь!" - сообщил в своем тг-канале председетель тюменского облизбиркома Игорь Халин.
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