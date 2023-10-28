"Начало большого сотрудничества": Дмитрий Артюхов посетил с официальным визитом Сербию

Обсуждались вопросы сотрудничества в образовательной, культурной и других сферах

Губернатор ЯНАО посетил с официальным визитом Сербию. Дмитрий Артюхов с мэром Ноябрьска Алексеем Романовым работал в республике 24 и 25 октября.

В Белграде прошла встреча делегации автономного округа с чрезвычайным и полномочным послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко. Обсуждались вопросы образовательного, культурного, а также торгового сотрудничества Ямала и Сербии.

Во время рабочей поездки делегации Ямала в Сербию состоялся визит в Ниш, крупный промышленный и торговый регион, третий в стране по численности населения. Члены делегации возложили цветы к памятнику российским добровольцам, которые в конце 19 века вместе с сербскими воинами сражались за независимость от турецкого владычества.

"В ходе визита глава города Ноябрьска Алексей Романов и президент муниципалитета города Алексинаца Нишавского округа Далибор Радичевич приняли участие в предварительном подписании соглашения об установлении дружественных отношений между городами Ноябрьском и Алексинацем", – уточнили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Сообщается, что стороны планируют создать условия для открытого диалога, партнерства и расширения взаимовыгодных контактов, обмена опытом и реализации совместных проектов в интересах жителей Ноябрьска и Алексинаца.

"Сегодняшнее событие – начало большого сотрудничества между нашими регионами, муниципалитетами в лучших традициях русско-сербской дружбы. Мы находимся под большим впечатлением от того, как здесь, на территории региона, хранится наша общая история. Во взаимодействии с командой муниципалитета мы составим план конкретных мероприятий, в который войдут проекты в сферах культуры, спорта и детского образования", – отметил Дмитрий Артюхов.

В свою очередь, президент муниципалитета Алексинац Далибор Радичевич подчеркнул, что русский и сербский народы на протяжении многих лет связаны друг с другом. По его словам, подписание соглашения – это возможность продолжить сотрудничество в разных направлениях. Радичевич выразил уверенность в том, что стороны еще не раз встретятся.

Кроме того, губернатор Ямала принял участие в церемонии открытия Дней Эрмитажа в Сербии. Это культурное событие международного масштаба, которое организовано Эрмитажем, Минкультом Сербии и компанией "Газпром нефть".