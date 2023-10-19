Тюменские единороссы внесли предложения в областной бюджет

Фракция "Единой России" Тюменской облдумы внесла в проект областного бюджета на на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов свои предложения. Они направлены на продолжение программ по развитию отрасли здравоохранения, занятости населения, оказание поддержки предприятиям, работающим в области импортозамещения, семьям с детьми, а также развитие жилищно-коммунального хозяйства и туристической отрасли. Об этом сообщил руководитель фракции Андрей Артюхов.

"Мы предлагаем в 2024 году предусмотреть в областном бюджете средства на предоставление бесплатных земельных участков многодетным семьям в объеме не ниже уровня 2023 года, - отметил он. - За пять лет количество многодетных семей в регионе увеличилось в 1,3 раза, теперь их 33 тысячи".

Также фракция "Единой России" предлагает в 2024-2026 годах учесть в областном бюджете средства на оказание поддержки предприятиям Тюменской области, реализующим проекты в сфере импортозамещения. Так, в регионе полностью заработал репродуктор племенной индейки, четвертая площадка предприятия открылась в августе. Подобные проекты – вклад в политику аграрного импортозамещения, чтобы страна не зависела от поставок из-за рубежа.

Бюджетное финансирование важно также для сохранения рабочих мест, потому необходимо продолжить государственную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. Финансовое самочувствие и уверенность предпринимателей в завтрашнем дне – одна из ключевых задач федерального проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия".

Еще одним важным аспектом единороссы считают продолжение мероприятий по выделению субсидий на газификацию. Региональная программа газификации имеет ярко выраженную социальную направленность. Президиум регионального отделения партии "Единая Россия" поддержал инициативу увеличения размера соцподдержки на внутридомовую газификацию до 130 тысяч рублей, а также расширение списка категорий граждан, которые могут обратиться за субсидией. Только в 2022 году этой мерой поддержкой воспользовались 1 286 жителей области.

Значительная часть предложений фракции касается поддержки здоровья населения. Единороссы выступают за финансирование региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, а также призывают предусмотреть средства на оказание дорогостоящих высокотехнологичных видов медицинской помощи в объеме не ниже уровня 2023 года.

В Тюменской области в рамках партийного проекта "Новая школа" активно идет строительство школ и детских садов. Фракция считает важным обеспечить образовательные учреждения школьными автобусами, запланировать средства на обновление автобусного парка. Также планируется предусмотреть средства на обновление парка пожарных автомобилей областной противопожарной службы.

Тюменские единороссы предлагают не забывать о развитии туристической отрасли в регионе – тиражировать лучшие практики в сфере туризма, обеспечить доступность качественных услуг каждому жителю большого тюменского региона.

Члены фракции предлагают предусмотреть финансирование на создание комфортной городской среды, развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в Тюменской области, а также обеспечение населения качественной питьевой водой в рамках партпроекта "Чистая вода".