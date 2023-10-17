В облдуме прошло заседание Совета законодателей

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В Тюменской областной думе состоялось заседание Совета Законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель регионального парламента Фуат Сайфитдинов приветствовал участников встречи и отметил, что такое непосредственное общение позволяет обсудить актуальные вопросы развития трех субъектов и обменяется практиками депутатской работы по наиболее важным направлениям.

"Сегодня вся страна объединилась вокруг участников СВО и их родных. Задачу всемерной поддержки бойцов и их семей поставил президент нашей страны Владимир Путин. Это стало главным направлением деятельности депутатов всех уровней и лейтмотивом нашей работы в рамках Совета законодателей. Кроме того, с СВО тесно связана тема предоставления военного образования и организация патриотического воспитания в Тюменской области. Мы посетим сегодня фонд "Защитники Отечества", где познакомимся с тюменской практикой социального сопровождения ветеранов СВО и семей погибших бойцов. Посетим региональный центр допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск Алексея Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. Среди курсантов и кадетов учебных заведений есть ребята из Югры и Ямала", - подчеркнул Фуат Сайфитдинов.

Он акцентировал внимание на основополагающем документе, на который ориентируются в процессе законотворческой деятельности все депутаты - это Конституции России. "В этом году главному закону нашей страны исполняется 30 лет. Принятие новой Конституции стало историческим событием для всех регионов нашей страны, однако для Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа эта дата послужила отправной точкой будущего динамичного развития. Началом большого пути трех самостоятельных субъектов, сотрудничество которых строится на взаимном уважении, мире, согласии, общих социально-экономических проектах, направленных на решение одной глобальной задачи – повышения качества жизни наших земляков", - считает Фуат Сайфитдинов.

Депутат облдумы, руководитель центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", представитель губернатора по вопросам специальной военной операции Николай Савченко рассказал о системе добровольной подготовки граждан к военной службе в Тюменской области, об опыте в патриотического воспитания молодежи.

"В Тюменской области координацию деятельности по военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовке молодежи к военной службе осуществляет региональный центр "Аванпост". Он располагается на территории бывшей воинской части, имеет современную материально-техническую базу и сформированный кадровый состав. В мае 2023 года на базе центра открылся региональный филиал федерального Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин". Ежегодно здесь будут проходить обучение более полутора тысяч молодых людей. Тюменская область вошла в число первых пилотных 12 регионов, где по поручению президента Владимира Путина реализуется этот проект. Он позволит вывести допризывную подготовку молодежи на новый уровень, а также организовать системную работу по подготовке военнослужащих в регионе", - убежден Николай Савченко.

По его мнению, основным направлением деятельности центра является работа по военно-спортивной подготовке как допризывной молодежи, так и граждан, поступающих на военную службу, в том числе на контрактной основе.

Среди первых рассмотренных на Совете вопросов- выполнение органами госвласти Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа задач и основных направлений государственной социально-экономической политики, определенных Доктриной продовольственной безопасности России доложили глава аграрного комитета облдумы Владимир Ковин, председатель комитета думы ХМАО – Югры по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных и общественных объединений Александр Сальников и заместитель председателя Законодательного Собрания Ямала Виктор Казарин.

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности независимо от изменения внешних и внутренних условий является устойчивое развитие производства сельхозпродукции, сырья и продовольствия. "Тема продовольственной безопасности всегда актуальная. На протяжении многих лет этому уделяется пристальное внимание. На сегодняшний день мы достигли больших результатов, полностью обеспечиваем себя всеми необходимыми продуктами питания. Чтобы добиться этого, мы полностью модернизировали мясное и молочное производство, вывели переработку сельхозпродукции на современный уровень. В целом, на протяжении многих лет в Тюменской области продукции сельского хозяйства в расчете на душу населения производится больше, чем в среднем по России и Уральскому федеральному округу", - рассказал Владимир Ковин.

Александр Сальников остановился на мерах поддержки сельхозпроизводителей. "В регионе предусмотрены субсидии, предоставляются гранты на развитие фермерских хозяйств. Важную роль в обеспечении продовольственной безопасности играет собственное производство", - высказал мнение парламентарий.

Виктор Казарин отметил, что собственное производство в округе не покрывает потребности населения, тем не менее, дефицита в продуктах питания нет, одной из приоритетных задач является развитие региональной рыбопереработки и переработки продукции оленеводства.