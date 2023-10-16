В Тюмени пройдет заседание Совета законодателей Тюменской области, Югры и Ямала

Заседание Совета законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа состоится в Тюмени 17 октября, сообщил председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов на рабочем совещании с депутатами

Заседание станет важнейшим событием этой недели, депутаты обсудят актуальные вопросы развития трех субъектов, в том числе специфику добровольной подготовки граждан к военной службе, основные направления государственной социально-экономической политики, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации, вопросы регулирования торговой деятельности и импортозамещение и ряд других.

По мнению Фуата Сайфитдинова, Совет законодателей – эффективная площадка межпарламентского взаимодействия, позволяющая обсудить вопросы развития трех субъектов и обменяться наиболее эффективными практиками работы.

В планах на эту неделю также – очередное заседание облдумы и Всероссийская научно-практическая конференция "Сохранение и укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей многонационального народа России".