Горковец вернулась в администрацию Тюмени замом мэра

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Глава города Руслан Кухарук объявил о назначении экс-директора департамента образования ТО Дины Горковец своим замом по соцвопросам.

"Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении.

На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок", - сообщил Кухарук в своем телеграм-канале.

Прежняя замглвы Вера Соловьева ушла со своего поста и в сентябре возглавила тюменский институт развития регионального образования (ТОГИРРО)

Глава города отметил, что "Дина Николаевна является грамотным современным руководителем", "много лет была успешным директором гимназии № 21, одного из лучших образовательных учреждений города". До осени 2022 года Горковец возглавляла департамент образования Тюмени.