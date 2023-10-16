Горковец вернулась в администрацию Тюмени замом мэра

Глава города Руслан Кухарук объявил о назначении экс-директора департамента образования ТО Дины Горковец своим замом по соцвопросам.
"Сегодня на заседании коллегии администрации города я объявил о новом назначении.
На должность заместителя главы города Тюмени назначена Дина Николаевна Горковец. Она будет курировать социальный блок", - сообщил Кухарук в своем телеграм-канале.
Прежняя замглвы Вера Соловьева ушла со своего поста и в сентябре возглавила тюменский институт развития регионального образования (ТОГИРРО)
Глава города отметил, что "Дина Николаевна является грамотным современным руководителем", "много лет была успешным директором гимназии № 21, одного из лучших образовательных учреждений города". До осени 2022 года Горковец возглавляла департамент образования Тюмени.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru