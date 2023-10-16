Горковец покинула пост директора департамента образования и науки Тюменской области

Дина Горковец освобождена от должности директора департамента образования и науки Тюменской области с 16 октября 2023 года в связи с переходом на другую работу, губернатор Александр Моор подписал соответствующее распоряжение, сообщает информационный центр правительства.

Горковец возглавляла региональный департамент с 1 ноября 2022 года, до назначения работала в администрации города Тюмени.