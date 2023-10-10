В Тюменской гордуме сформировали пять постоянных комиссий и выбрали их председателей

На первом заседании Тюменской городской думы VIII созыва председателем думы избрана Светлана Иванова, главой города единогласно переизбран Руслан Кухарук, а также сформирована структура гордумы, выбраны председатели постоянных комиссий и зарегистрированы фракции четырех политических партий.

Депутаты отметили, что состав думы обновился на 44 процента, и выразили надежду, что это придаст думе большей динамики в работе.

Председатель гордумы Светлана Иванова на должность заместителя председателя гордумы предложила кандидатуру Дмитрия Осипова, депутаты единогласно проголосовали за предложение. Перед этим выступающие отметили успешную работу Осипова в данной должности, его умение находить компромиссные решения и нивелировать конфликты в любых ситуациях, открытость в общении и с жителями города, и с депутатами.

Как и в предыдущем созыве, в думе сформировано пять постоянных комиссий. Постоянную комиссию городскому общественному самоуправлению возглавил Степан Киричук, постоянную комиссию по экономическому развитию и бюджету - Алексей Рагозин, постоянную комиссию по социальному развитию - Елена Бойко. Председателем постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству избран Дмитрий Антипов, постоянной комиссии по градостроительству и землепользованию - Иван Романчук.

"Председатели постоянных комиссий избраны. Мы вас поздравляем, надеемся на сплоченную плодотворную эффективную работу", - подчеркнула председатель гордумы Светлана Иванова.

Зарегистрированы фракции политических партий КПРФ, ЛДПР, "Единая Россия" и "Справедливая Россия - За правду", их лидерами, соответственно, являются Сергей Пыхалов, Руслан Сабиров, Дмитрий Осипов и Сергей Морев.

Второе заседание Тюменской городской думы запланировано на 26 октября.