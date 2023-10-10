Фуат Сайфитдинов: у регионального парламента и Тюменской гордумы много направлений совместной работы

Председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов и депутаты облдумы пнияли участие в первом заседании Тюменской городской думы восьмого созыва, состав котрой обновился на 44 %.

На заседании выбрали спикера гордумы. Им стала Светлана Иванова. За неё проголосовали 28 депутатов. После этого законодатели единогласно проголосовали за кандидатуру Руслана Кухарука на должность главы города Тюмени. Он избирается во второй раз.

Губернатор Александр Моор, поздравляя народных избранников, подчеркнул, что от развития областного центра зависит стабильность и успешность всей Тюменской области. "Тюмень – это больше половины населения всего субъекта, больше половины инвестиций, больше половины введенных квадратных метров жилья. Это высокие места в престижных рейтингах городов, которые делают наш регион популярным, известным и привлекательным", - высказался Моор.

Он отметил, что работа предыдущего созыва была очень непростой, с необходимостью принятия нестандартных решений и ответов на вызовы, которые раньше перед нами никогда не стояли. "Это пандемия, начало специальной военной операции, поддержка бойцов СВО и их родных и близких. И, конечно, введение санкций, когда нужно было в сложных условиях обеспечить устойчивый рост экономики. Все вместе мы этого добились", - сказал губернатор.

Одной из черт управленческой культуры Тюменской области является преемственность. "Еще одной важной особенностью я бы назвал многолетнюю слаженную работу органов власти всех уровней. Мы действуем как одна большая команда. Мы никогда не делим проблемы на свои и чужие, не перекладываем ответственность. Благодаря такому принципу работы, мы сможем двигаться вперед, решать поставленные задачи, а Тюмень продолжит быть лучшим городом земли", - подчеркнул Александр Моор и пожелал новому созыву не только сохранить лучшие традиции своих предшественников, но и преумножить их.

По мнению председателя Тюменской областной думы Фуата Сайфитдинова, у регионального парламента и гордумы много направлений совместной работы. Депутаты взаимодействуют в рамках работы Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

"Мы анализируем практику реализации законодательства о местном самоуправлении в муниципальных образованиях нашего региона, обмениваемся опытом организационной и нормотворческой деятельности, вырабатываем механизмы совершенствования обратной связи от наших избирателей", - рассказал спикер облдумы.

По его словам, еще одной доказанной на практике эффективной формой сотрудничества регионального парламента с муниципальными образованиями является проведение Дней муниципальных образований в Тюменской областной думе и проведение Дней областной думы в городских округах и районах нашей области. Такие встречи позволяют глубже погрузиться в специфику конкретной территории, лучше почувствовать и понять интересы её жителей. Для депутатов муниципальных районов и городских округов – это хорошая возможность поделиться своими предложениями по совершенствованию регионального законодательства.

"Главная задача, которую мы вместе с депутатами городской думы, представителями исполнительной власти, бизнеса, общественниками и всеми неравнодушными жителями региона решаем сегодня – поддержка участников СВО и их семей. Эту задачу поставил наш президент Владимир Владимирович Путин, и это лейтмотив нашей депутатской работы последних лет", - отметил Фуат Сайфитдинов.