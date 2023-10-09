Моор: Тюмень ждет реализация масштабных проектов

Губернатор Тюменской области Александр Моор после участия в первом заседании Тюменской городской думы восьмого созыва заявил. что в городе в ближайшие пять лет планируется реализовать такие масштабные проекты, как ДСК-500 и студенческий кампус, обновленная команда городских властей, по его мнению, к решению таких задач готова.

Депутаты на первом заседании избрали председателем гордумы Светлану Иванову и единогласно проголосовали за Руслана Кухарука в качестве главы города.

"Тюмень – ключевой муниципалитет нашего региона. Здесь проживает более половины населения области. Столицу ждет реализация масштабных проектов. Среди них – создание крупнейшего в стране промышленного технопарка ДСК500 и возведение в рамках нацпроекта "Наука и университеты" межвузовского кампуса. Для развития города требуются слаженная командная работа, профессиональное обсуждение возникающих вопросов и грамотные решения. В таком ключе городская дума и администрация Тюмени сотрудничают уже много лет. Уверен, обновленный состав депутатов и глава города продолжат конструктивное взаимодействие на благо Тюмени и тюменцев", - отметил в своем телеграм-канале Александр Моор.