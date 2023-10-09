Светлана Иванова рассказала о планах работы Тюменской гордумы VIII созыва

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Депутаты Тюменской городской думы нового созыва намерены сохранить преемственность и продолжить работу, начатую депутатами предыдущего созыва, особый акцент будет сделан на исполнении наказов избирателей в части поддержки предпринимателей и создания новых рабочих мест, благоустройства дворов и развития городской среды, сообщила журналистам председатель гордумы Светлана Иванова.

"Для нас очень важна преемственность, поэтому мы продолжим всё то, что начинали депутаты седьмого созыва. Более того, обратим особое внимание на ещё большее формирование инвестиционной привлекательности Тюмени, чтобы в наш город приходили предпринматели, инвесторы и создавали новые предприятия, организовывали новые рабочие места. Тюменская дума, в том числе, может рассматривать вопросы, связанные с мотивацией, стимулированием и поддержкой предпринимательского сообщества", - подчеркнула Светлана Иванова.

Развитие социальной инфраструктуры — еще одно важное направление, на котором властям стоит застроить внимание. Тюмень динамично развивается, здесь созданы комфортные условия — количество проживающих в городе растет, и они хотят больше детсадов, школ и поликлиник в шаговой доступности. "Мы обязательно продолжим этим заниматься и более внимательно и глубоко, но важно в этом вопросе взаимодействие между всеми нашими структурами власти - правительством Тюменской области, областной и городской думами и, конечно, с застройщиками. Это позволит планомерно двигаться по размещению социальных объектов", - пояснила Светлана Иванова.

Не останется без внимания и вопросы благоустройства дворов, которыми депутаты во взаимодействии с населением и администрацией города плотно занимались в прошлом созыве. "Сегодня есть ещё те дворовые территории, которые требуют внимания и очень хочется, чтобы эти территории стали тоже визитной карточкой нашего города", - подчеркнула спикер.

Светлана Иванова напомнила о своем богатом опыте административной работы, умении работать в команде и выразила уверенность, что все это пригодится ей в деятельности на новом посту. "Только в конструктивном диалоге, только вместе с властью мы сможем получить положительные результаты", - резюмировала председатель гордумы.