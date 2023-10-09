Тюменские депутаты выбрали председателя гордумы VIII созыва и главу города

Председателем Тюменской городской думы VIII созыва избрана экс-глава Тюменского района, депутат гордумы по единому избирательному округу Светлана Иванова, главой города на новый срок единогласно переизбран Руслан Кухарук. Решения приняты на первом заседании Тюменской городской думы нового созыва.

Депутаты рассмотрели две кандидатуры на пост председателя. Вместе с единороссом Светланой Ивановой на пост спикера претендовал представитель ЛДПР Алексей Чирков. В ходе тайного голосования за Иванову проголосовали 28 депутатов из 36, Чиркова поддержали 7 человек, один бюллетень признан недействительным.

Елена Бойко отметила, что Иванова активно поддерживает подготовку кадров, эффективно руководила Тюменским районом, при ней за последние пять лет более 100 инвестпроектов реализовано в муниципалитете, производство увеличилось на 50 процентов. "Светлане Владимировне Ивановой присущи лидерские качества, высокие организаторские способности, уникальная работоспособность, а самое главное - уважительное отношение к людям", - подчеркнула Бойко.

Александр Голоус выразил уверенность, что Светлана Иванова, имеющая колоссальный опыт административной деятельности и умение из минусов сделать плюсы, причем без затяжек и бюрократической волокиты, выстроит в гордуме отношения, которые позволят оперативно решать все возникающие у горожан вопросы и конструктивно взаимодействовать с исполнительной властью.

"Это знаковый для меня день. Благодарю за доверие. Готова приложить все силы, знания и опыт для организации эффективной работы городской думы", - подчеркнула председатель думы Светлана Иванова.

Вторым вопросом заседания гордумы стало избрание главы города. На пост претендовали действующий глава города Руслан Кухарук и заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерий Киселев. Предваряя голосование, депутаты и руководители партийных фракций в гордуме высоко оценили работу Кухарука на посту мэра, эффективность принимаемых им решений и выразили поддержку его кандидатуре.

“По результатам тайного голосования Тюменская городская дума решила избрать главой города Тюмени Руслана Кухарука, за кандидатуру которого депутаты проголосовали единогласно”, - сообщила председатель гордумы Светлана Иванова.

В ответном слова Руслан Кухарук поблагодарил депутатов за высокую оценку работы администрации города и выразил надежду, что сотрудничество и взаимодействие исполнительной и представительной власти будет максимально эффективным и полезным городу и его жителям.

Заместителем председателя Тюменской городской думы по решению депутатов единогласно избран Дмитрий Осипов, успешно зарекомендовавший себя в этой должности в предыдущем созыве думы.