Семьям военослужащих и силовиков разрешили остаться в служебных квартирах при переводе родственников в другие регионы

Семьи военнослужащих и сотрудников силовых структур, переведённых на новое место службы в отдельные регионы, населённые пункты и местности, смогут остаться жить в служебных квартирах, которые они занимали до перевода их родственников на другое место, собщается на сайте Правительства РФ.

Для семей также сохранят положенные компенсационные выплаты, если речь идёт об аренде жилья. отмечается, что служебные квартиры и выплаты созраняются, если нет возможности переезда вместе с семьёй.

Одним из документов утверждается перечень регионов, населённых пунктов и местностей, куда могут быть переведены военнослужащие и сотрудники силовых структур без возможности переезда вместе с семьёй.

Так,льготы сохраняются за семьями военнослужащих Минобороны, а также военнослужащих и сотрудников МВД, ФСО, МЧС и Следственного комитета при направлении их родных и близких на службу в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Для сотрудников и военнослужащих Росгвардии перечень не ограничивается новыми российскими регионами. Помимо них, туда входят ещё около 30 субъектов, где расположены закрытые административно-территориальные образования, высокогорные и труднодоступные местности, а также местности с суровыми климатическими условиями.

Семьи военнослужащих Главной военной прокуратуры останутся жить в прежних служебных квартирах или по-прежнему будут получать компенсацию за арендуемые квартиры при направлении их родственников в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, отдельные районы Крыма, Симферополя, Белгородской и Ростовской областей.

В аналогичный перечень, касающийся военнослужащих ФСБ, включены территории, где введено военное положение, и районы со средним уровнем реагирования, из которых временно отселены мирные жители. Кроме того, там значатся Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Тыва, Чечня, отдельные районы Забайкальского, Красноярского и Ставропольского краёв. Также в список попали отдельные районы и местности Архангельской, Мурманской, Сахалинской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане.