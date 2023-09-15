Каким был мир, когда Александр Моор впервые возглавил Тюменскую область

Сегодня Александр Моор вступил в должность губернатора Тюменской области во второй раз. Напомним, что в первый раз это случилось 14 сентября 2018 года. А 29 мая 2018 президент России Владимир Путин назначил Александра Моора временно исполняющим обязанности губернатора Тюменской области. Давайте посмотрим, каким же был мир в тот прекрасный день.

Начнем с того, что Путин в тот день же назначил и 30-летнего Дмитрия Артюхова врио губернатора ЯНАО.

Курс доллара составлял 62,2710 рублей за 1 доллар США, а евро - 72,8322 рубля за 1 евро. Погода в Тюмени была так себе - день был пасмурный, температура не превышала плюс девяти градусов, временами накрапывал дождь.

В тот день 65 лет исполнилось бы Александру Абдулову, замечательному актеру и нашему земляку - напомним, что он из Тобольска. В этот же день отмечали дни рождения первой жены Наполеона I Жозефины Богарне, актрис Мэри Пикфорд и всесоюзной Золушки Янины Жеймо, актера Игоря Дмитриева, режиссера Евгения Вахтангова, футболиста Андрея "Ваши ожидания-ваши проблемы" Аршавина и даже одного президента США - Джона Кеннеди.

В тюменских кинотеатрах было негусто. Зрителей порадовали отечественными мультфильмом "Садко" и черно-белой драмой "Гупёшка", американской "искрометной" комедией "Секса не будет!!!" и двумя фантастическими блокбастерами "Черновиком" и эпизодом космической саги "Хан Соло: Звёздные Войны. Истории".

В заключение немного цифири: выходит, что Моор во главе области пять лет, три месяца и 17 дней, то есть 1 935 дней.

Фото: официальный телеграм-канал Александра Моора