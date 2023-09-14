Моор подведёт итоги выборов в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подведет итоги Единого дня голосования в регионе сегодня, 14 сентября. Начало пресс-конференции - в 15:30.
Трансляция будет идти:
в информационном центре правительства Тюменской области;
в соцсетях Моора: телеграм, "ВКонтакте", "Одноклассники";
Также трансляцию можно посмотреть в эфире телеканалов "Тюменское время", "ТVОЯ Тюмень", "Тобольское время", "С1", на сайте SITV.RU.
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