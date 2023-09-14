Моор подведёт итоги выборов в Тюменской области

Губернатор Тюменской области Александр Моор подведет итоги Единого дня голосования в регионе сегодня, 14 сентября. Начало пресс-конференции - в 15:30.

Трансляция будет идти:

в информационном центре правительства Тюменской области;

в соцсетях Моора: телеграм, "ВКонтакте", "Одноклассники";

на портале органов госвласти;

Также трансляцию можно посмотреть в эфире телеканалов "Тюменское время", "ТVОЯ Тюмень", "Тобольское время", "С1", на сайте SITV.RU.