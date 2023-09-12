Евгений Заболотный поблагодарил тюменцев за участие в выборах депутатов гордумы

10 сентября в Тюмени состоялись выборы депутатов городской думы VIII созыва, горожане в них приняли активное участие. Председатель гордумы VII созыва Евгений Заболотный на своей странице в "ВКонтакте"поблагодарил всех, кто пришел на участки и поддержал своими голосами кандидатов в депутаты.

"Дорогие тюменцы! Завершились выборы депутатов Тюменской городской Думы VIII созыва. Искренние слова благодарности всем избирателям. Ваша активность свидетельствует о заинтересованности в дальнейшем развитии города и, в то же время, об авторитете городской Думы. Вы голосовали за компетентных, знающих о проблемах горожан кандидатов, способных решать любые возникающие вопросы", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Председатель гордумы также поздравил вновь избранных депутатов с победой и выразил уверенность, что они оправдают доверие жителей Тюмени.