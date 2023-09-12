Выборы губернатора Тюменской области признаны состоявшимися

14:22 12 сентября 2023
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На заседании избирательной  комиссии Тюменской области утвержден протокол и сводная таблица о результатах выборов губернатора Тюменской области - выборы признаны состоявшимися, сообщил председатель избиркома Игорь Халин. 

Избранным на должность губернатора Тюменской области признан зарегистрированный кандидат Моор Александр Викторович - за него проголосовали 78,77% от числа избирателей, принявших участие в голосовании при явке избирателей 50,72%.

"Благодарю всех коллег - членов участковых, территориальных комиссий, членов нашей комиссии за высокий уровень организации работы и добросовестное исполнение своих обязанностей в период нашей основной избирательной кампании", - отметил Халин. 

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