Избирком опубликовал предварительные итоги выборов депутатов Тюменской гордумы

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Тюменской городской думы VIII созыва.

Депутаты избирались по 26 одномандатным округам и по единому округу.

В выборах по единому округу лидирует "Единая Россия" - 46,32% голосов, на втором месте ЛДПР - 18,00%, КПРФ третья - 11,96%, на четвертом месте СРЗП - 6,08%. "Новые люди" набрали 5,33%, "Партия пенсионеров" - 4,58%, "Коммунисты России" - 4,07%.

По одномандатным округам в новый состав переизбрались 17 депутатов из VII состава думы:

Юрий Коновалов (округ № 1)

Дмитрий Антипов (округ № 2)

Екатерина Вешкурцева (округ № 3)

Алексей Рагозин (округ № 5)

Иван Романчук (округ № 6)

Наталья Проскурякова (округ № 7)

Николай Моисеев (округ № 8)

Елена Бойко (округ № 9)

Антон Терехин (округ № 12)

Александр Яковлев (округ № 13)

Андрей Голоус (округ № 14)

Алексей Чирков (округ № 16)

Андрей Потапов (округ № 18)

Александр Григорьев (округ № 21)

Дмитрий Елагин (округ № 22)

Александр Захаров (округ № 24)

Наталия Путина (округ № 25).

По 9 округам интересы горожан в думе будут представлять новые депутаты:

Владимир Сбитнев (округ № 4)

Дмитрий Бородин (округ № 10)

Иван Худяков (округ № 11)

Сергей Морев (округ № 15)

Георгий Муратов (округ № 17)

Александр Соловьев (округ № 19)

Вадим Долгих (округ № 20)

Виктор Корчагин (округ № 23)

Павел Девайкин (округ № 26).