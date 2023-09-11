Избирком опубликовал предварительные итоги выборов депутатов Тюменской гордумы

Избирательная комиссия Тюменской области опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Тюменской городской думы VIII созыва.
Депутаты избирались по 26 одномандатным округам и по единому округу.
В выборах по единому округу лидирует "Единая Россия" - 46,32% голосов, на втором месте ЛДПР - 18,00%, КПРФ третья - 11,96%, на четвертом месте СРЗП - 6,08%. "Новые люди" набрали 5,33%, "Партия пенсионеров" - 4,58%, "Коммунисты России" - 4,07%.
По одномандатным округам в новый состав переизбрались 17 депутатов из VII состава думы:
Юрий Коновалов (округ № 1)
Дмитрий Антипов (округ № 2)
Екатерина Вешкурцева (округ № 3)
Алексей Рагозин (округ № 5)
Иван Романчук (округ № 6)
Наталья Проскурякова (округ № 7)
Николай Моисеев (округ № 8)
Елена Бойко (округ № 9)
Антон Терехин (округ № 12)
Александр Яковлев (округ № 13)
Андрей Голоус (округ № 14)
Алексей Чирков (округ № 16)
Андрей Потапов (округ № 18)
Александр Григорьев (округ № 21)
Дмитрий Елагин (округ № 22)
Александр Захаров (округ № 24)
Наталия Путина (округ № 25).
По 9 округам интересы горожан в думе будут представлять новые депутаты:
Владимир Сбитнев (округ № 4)
Дмитрий Бородин (округ № 10)
Иван Худяков (округ № 11)
Сергей Морев (округ № 15)
Георгий Муратов (округ № 17)
Александр Соловьев (округ № 19)
Вадим Долгих (округ № 20)
Виктор Корчагин (округ № 23)
Павел Девайкин (округ № 26).
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru