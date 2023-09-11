Андрей Лазарев и Николай Савченко избраны депутатами Тюменской облдумы

15:00 11 сентября 2023
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Подведены предварительные итоги дополнительных выборов депутатов Тюменской областной Думы, которые проходили по Калининскому и Восточному одномандатным округам.

После обработки 100% протоколов голосования в  19-м Калининском округе победил Андрей Лазарев — за него отдано 46,39% голосов ( 24 906 человек). В 20-й Восточном избирательном округ победу одержал Николай Савченко — он набрал 44,54% голосов (16 692 человека).

Теги: депутаты , довыборы , Тюменская областная дума
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