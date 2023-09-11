Моор на выборах губернатора Тюменской области набрал 78,77% голосов

Действующий губернатор Александр Моор на выборах главы региона набрал 78,77% голосов - за него проголосовали 1 миллион 69 тысяч 735 человек, сообщил председатель избиркома Игорь Халин результаты обработки 100 процентов протоколов участковых избирательных комиссий.

На втором месте на выборах губернатора Тюменской области идет Денис Садовников от ЛДПР с 8,26%, представитель КПРФ Иван Левченко с 7,93% на третьем месте, на четвертом - Владимир Пискайкин от СРЗП с 3,62%.

В списки избирателей внесено 2,677 миллиона человек, явка составила 50,76%.

В сентябре 2018 года явка на выборы губернатора составила 49,01%. Всего в списки избирателей было включено 2,525 миллиона человек. В 2018 году по итогам обработки 100% протоколов Моор набрал 65,86% голосов, представитель ЛДПР Артем Зайцев получил 12,99%, кандидат от КПРФ Иван Левченко – 12,83%, лидер реготделения партии "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин – 5,77%.