Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области с 78,77% голосов

Действующий глава Тюменской области Александр Моор лидирует на выборах губернатора с 78,77% голосов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦИК РФ по итогам обработки 99,46% протоколов.

Согласно онлайн-табло на сайте Центризбиркома России, Моор ("Единая Россия") набрал 78,77% голосов избирателей, Денис Садовников (ЛДПР) - 8,24%, за Ивана Левченко (КПРФ) проголосовали 7,93% избирателей, за Владимира Пискайкина ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду") - 3,63%.