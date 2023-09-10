Участник СВО: прийти на выборы – гражданский долг каждого человека

Атаман Ишимского хуторского казачьего общества Алексей Бахолдин, участник СВО, пришел на избирательный участок, так как считает то важным событием:

"Участие в выборах – гражданский долг каждого человека. Очень важный региональный этап – выборы губернатора, от которого напрямую зависит жизнь в муниципалитетах. Хочется, чтобы продолжался курс на развитие и процветание, чтобы появлялись новые социальные объекты, особенно связанные с воспитанием подрастающего поколения", - отметил Бахолдин.

"Ишимская правда" пишет, что местное казачество уделяет большое внимание вопросам воспитания юных патриотов.

"Сейчас я в отпуске, готовим большое мероприятие – войсковой этап военно-патриотической игры "Казачий сполох" и слета казачьей молодежи ГТО, которое пройдёт в Ишиме впервые, с приглашением гостей из других регионов", - рассказал о своих планах Бахолдин.