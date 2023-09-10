Кухарук пригласил тюменцев на избирательные участки

Глава Тюмени Руслан Кухарук с утра проголосовал на своем участке и призвал тюменцев проявить активностью

Для жителей областной столицы единый день голосования важен вдвойне: они выбирают не только губернатора но и депутатов городской и областной дум.

"Сегодня важный день для региона и важный для города. Выборы — это неотъемлемая часть нашей жизни. Процесс голосования дает нам возможность выразить свою гражданскую позицию и принять участие в определении будущего Тюменской области и нашего города. Я уже проголосовал на своем избирательном участке, сделал это ровно в 9 часов утра. Процесс голосования занял не больше 15 минут, но это важные для всех минуты! ... Мы вместе голосуем за тех людей, которые в ближайшие 5 лет будут нести ответственность, принимая решения, и влиять на жизнь города, делать Тюмень лучше.

Я призываю вас прийти на выборы — выполнить свой гражданский долг!" - подчеркнул Кухарук.

глава города отметил, что тюменцы традиционно проявляют активность на выборах, семьями приходят выразить своё мнение. Этим они всегда доказывают, что им небезразлично все, что происходит вокруг нас.



