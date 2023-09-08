"Ростелеком" обеспечит выборы губернатора Тюменской области качественной видеотрансляцией

"Ростелеком" полностью подготовил систему видеонаблюдения и проверил ее работоспособность для проведения выборов губернатора Тюменской области. Единый день голосования пройдет в регионе 10 сентября. об этом на пресс-конференции в Центре общественного наблюдения журналистам рассказал Заместитель технического директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Александр Бочкарев.

"Мы полностью завершили работу по системам видеонаблюдения за проведением выборов губернатора Тюменской области. У Ростелекома уже накоплен опыт работы на выборах разного уровня с применением новых технологий, позволяющих обеспечить прозрачность голосования. На текущий момент все камеры протестированы, все каналы связи соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству трансляции. Технические специалисты оборудовали средствами видеонаблюдения 377 участковых избирательных комиссий. Смонтирована видеостена, позволяющая рассматривать одновременно изображение с 48 камер, транслирующих ход голосования. Камеры размещены таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор для наблюдателей, но при этом не нарушать тайну голосования", - сообщил Бочкарев.

Представитель Ростелекома подчеркнул, что при организации видеонаблюдения и сохранения видеоархивов компания использует собственную защищенную сеть и центры обработки данных. На период проведения выборов связисты работают в особом режиме. Состав бригад определен для немедленного реагирования на случай возникновения возможных нештатных ситуаций. Мониторинг защищенности и работоспособности средств связи осуществляется в круглосуточном режиме.

Специалисты компании установили 754 компактные IP-камеры с флеш-накопителем объемом не менее 64 Гб и широким углом обзора для минимизации слепых зон. Трансляция будет вестись по защищенным каналам связи в центры обработки данных "Ростелекома". В поле зрения камер попадут рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов. Все камеры установлены так, чтобы не нарушалась тайна голосования.

Председатель избиркома Игорь Халин поблагодарил компанию за работу и выразил надежду, что голосование, в том числе видеотрансляция и запись, как и в предыдущие выборные кампании, пройдут в штатном режиме.

Видеотрансляция изображения с избирательных участков для общественных наблюдателей будет организована в Центре общественного наблюдения и пройдет в онлайн-режиме с 7:00 10 сентября до завершения работы всех УИК. Завершится трансляция только после сдачи участковой комиссией протокола об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию. Кроме этого, для кандидатов и выдвинувших их политических партий, участвующих в выборах губернатора Тюменской области, будет организована передача изображения на служебный портал “Наш выбор онлайн”.