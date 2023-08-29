Тюменское отделение Ассамблеи народов России собралось на первое заседание

Первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России 29 августа в Тюмени проходит с участием губернатора Тюменской области Александра Моора. сообщает информационный центр правительства ТО.

Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" создано в июне 2022 года. В заседании участвуют представители муниципальных образований, национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона. На встрече они обсуждают вопросы совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия в Тюменской области.

Александр Моор: