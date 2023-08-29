Тюменское отделение Ассамблеи народов России собралось на первое заседание

Первое заседание регионального отделения Ассамблеи народов России 29 августа в Тюмени проходит с участием губернатора Тюменской области Александра Моора. сообщает информационный центр правительства ТО.
Тюменское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" создано в июне 2022 года. В заседании участвуют представители муниципальных образований, национальных общественных объединений и национально-культурных автономий региона. На встрече они обсуждают вопросы совершенствования государственной национальной политики, содействия укреплению общероссийской гражданской идентичности и межнационального согласия в Тюменской области.
Александр Моор:
В 2023 году в Тюменской области поддержано более 100 общественных инициатив, направленных на сохранение многообразия национальных культур. В мероприятиях приняли участие более 70 000 человек. Практически 90% участников опроса общественного мнения положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. Это результат многолетнего кропотливого труда и сотрудничества органов государственной власти, местного самоуправления и национальных общественных объединений.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru