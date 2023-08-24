Тюменцы могут узнать онлайн о своих участках для голосования

Тюменцы могут узнать о выборах и участках для голосования на сайте проекта мойучасток.рф.
На интернет-ресурсе размещена информация об избирательных участках, документах, необходимых для голосования и кандидатах.
10 сентября 2023 году пройдут выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, двух депутатов областной Думы.
На улицах Тюмени уже работают волонтеры, которые готовы ответить на вопросы о выборах, участках для голосования.
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