Тюменцы могут узнать онлайн о своих участках для голосования

Тюменцы могут узнать о выборах и участках для голосования на сайте проекта мойучасток.рф.

На интернет-ресурсе размещена информация об избирательных участках, документах, необходимых для голосования и кандидатах.

10 сентября 2023 году пройдут выборы губернатора Тюменской области, депутатов Тюменской городской думы, двух депутатов областной Думы.

На улицах Тюмени уже работают волонтеры, которые готовы ответить на вопросы о выборах, участках для голосования.