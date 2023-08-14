Артюхов отправился в пятый честный маршрут

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 13 августа отправился в пятый "Честный маршрут" по округа. в поезде он планирует подвести пятилетние итоги проекта, а мнение ямальцев традиционно станет решающим индикатором при оценке эффективности работы местных властей, сообщает пресс-служба ямальского главы.

"Честный маршрут" стартовал в Салехарде и завершится 25 августа в Ноябрьске. Дмитрий Артюхов проедет за рулем Лада X-Ray около полутора тысяч километров, посетит 14 населенных пунктов. Маршрут будет построен с учетом обращений ямальцев в соцсетях, за шесть дней северяне оставили уже более 200 вопросов и идей для посещения.

В Надыме, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском, Муравленко и Ноябрьске пройдут открытые встречи с населением, на которых любой может задать вопрос главе региона. Запланировано общение с жителями поселков и отдаленных микрорайонов. Отдельное внимание в этой поездке Дмитрий Артюхов уделит общению с военнослужащими, побывавшими в зоне СВО, и их близкими. Анонсы всех мероприятий будут размещены на официальных страницах губернатора в соцсетях.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов:

Впереди – более тысячи километров за рулём. По пути заеду во все города, побываю в посёлках и отдалённых микрорайонах. Оценю темпы и качество работ на стройках и дорогах. Программу строим с учётом ваших предложений. Прочитал все сообщения, комментарии. Обязательно включу некоторые в Честный маршрут. В каждом городе проведу встречи с жителями – приглашаю на них всех, о времени и месте буду сообщать заранее. Для тех, кто сейчас в отпуске, буду вести прямые трансляции на моей странице в "ВКонтакте". Важная часть этой поездки – общение с участниками специальной военной операции, их близкими. Также проведу с ними встречи во всех городах.

Первая продолжительная поездка Дмитрия Артюхова состоялась в 2019 году. В каждом населенном пункте губернатор инспектирует ход дорожных работ на трассах и внутри муниципалитетов, строительство жилья, соцобъектов, благоустройство общественных территорий. В больших городах Дмитрий Артюхов берет в попутчики активных местных жителей, которые показывают ему болевые точки. В этом году принято решение брать в попутчики представителей инициативной молодежи. За четыре года по итогам поездок муниципалитеты получили 373 поручения от главы региона. Более 200 из них полностью выполнены. Остальные - более долгосрочные - находятся в стадии реализации", - подчёркивают в правительстве округа.

В первый день Артюхов доехал до Надыма. "Вижу позитивные изменения на дороге. Неплохо показывает себя технология ресайклинга. Применили её впервые в позапрошлом году – сегодня здесь ровно, без просадок. В этом году таким же методом отремонтируем ещё 25 километров. На середине дороги уже готова площадка для заправки, здесь же появится придорожный сервис. ... До конца года подрядчик планирует завершить все работы по сетям, в следующем приступит к асфальтированию. Как и везде на Ямале, делаем дорогу комплексно – с тротуарами, газонами, освещением", - сообщил губернатор.

Помимо этого, глава округа посмотрел новые экологичные автобусы для Надыма – они выйдут на линию на самые загруженные маршруты, отметив, что весь общественный транспорт в городе ездит на экотопливе и так будет по всему Ямалу.

понедельник, 14 августа, Артюхов будет весь день работать в Надыме.