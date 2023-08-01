Тюменская гордума завершила прием документов на должность главы Тюмени

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В Тюменской городской думе завершился прием документов на должность главы Тюмени, документы поступили от действующего главы города Руслана Кухарука и заместителя начальника Главного управления строительства Тюменской области Валерия Киселева, сообщил председатель думы Евгений Заболотный на своей странице в "ВКонтакте".

"Оба кандидата имеют большой опыт государственного и муниципального управления. Руслан Кухарук прошел путь от ведущего специалиста департамента имущественных отношений правительства Тюменской области до главы Тюмени. Валерий Киселев работал первым заместителем главы города Ноябрьска, после этого более десяти лет - в правительстве Тюменской области", - рассказал о претендентах на пост главы муниципалитета Евгений Заболотный.

Заседание рабочей группы по проверке документов, представленных кандидатами на предмет их соответствия условиям конкурса, состоится 3 августа. Заседание конкурсной комиссии запланировано на 22 августа. По его итогам в гордуму будут представлены зарегистрированные кандидаты, из числа которых на заседании Думы восьмого созыва депутаты изберут тайным голосованием главу города Тюмени.

Пятилетний срок полномочий действующего главы города завершается 9 октября 2023 года.