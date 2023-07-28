Фуат Сайфитдинов: в регионе появится еще одна мера поддержки для участников СВО

Депутаты Тюменской областной думы на заседании 31 июля обсудят проект закона "О внесении изменений в закон Тюменской области "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", внесенный в региональный парламент в порядке реализации права законодательной инициативы областным правительством.

По словам спикера регионального парламента Фуата Сайфитдинова, в законопроекте речь идет о предоставлении бесплатных земельных участков военнослужащим, участвующим в СВО. В частности, предлагается установить случай предоставления земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, в собственность бесплатно лицам, указанным в распоряжении президента РФ. Это – военнослужащие, лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, содействующем выполнению задач, возложенных на вооруженные силы РФ. Также тем, кто проходит (проходил) службу в войсках национальной гвардии РФ, которые имеют специальные звания полиции, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, являющимися ветеранами боевых действий. Это касается и членов семей указанных военнослужащих и лиц, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в ходе участия в специальной военной операции.

Кроме того, проектом закона предусматривается порядок постановки таких граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно по основанию, указанному в подпункте 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, порядок снятия граждан с данного учета, порядок предоставления гражданам земельных участков в собственность бесплатно, основания для отказа в данном предоставлении.

Как пояснил Фуат Сайфитдинов, закон разработан правительством Тюменской области по инициативе губернатора Александра Моора. "Сегодня важно сделать все, чтобы максимально поддержать наших бойцов и их семьи. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин, это главный приоритет в работе власти всех уровней", - подчеркнул спикер.