Путин поддержал предложение тюменки об едином кадровом резерве в образовании

Участница проекта "Флагманы образования" Кристина Копотилова 19 июля на четвертом очном заседании Наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей" предложила президенту России Владимиру Путину сформировать единый кадровый резерв в системе образования России.

Она отметила важность принятия достижений педагогов-участников федеральных проектов, в том числе "Флагманы образования", местными и региональными органами власти при назначении на вакантные должности. Президент назвал идею хорошей:

Что касается единого кадрового резерва, это хорошая идея. Раньше у нас все через партийные органы было, все резервы двигались в советское время, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты, движение по карьерной лестнице в самом добром, хорошем смысле этого слова.