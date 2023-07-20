Путин поддержал предложение тюменки об едином кадровом резерве в образовании

Участница проекта "Флагманы образования" Кристина Копотилова 19 июля на четвертом очном заседании Наблюдательного совета платформы "Россия – страна возможностей" предложила президенту России Владимиру Путину сформировать единый кадровый резерв в системе образования России.
Она отметила важность принятия достижений педагогов-участников федеральных проектов, в том числе "Флагманы образования", местными и региональными органами власти при назначении на вакантные должности. Президент назвал идею хорошей:
Что касается единого кадрового резерва, это хорошая идея. Раньше у нас все через партийные органы было, все резервы двигались в советское время, а сейчас нам нужно создавать эти инструменты, движение по карьерной лестнице в самом добром, хорошем смысле этого слова.
Кристина Копотилова – финалист конкурса "Флагманы образования", победитель программы "Наставничество" мастерской управления "Сенеж", победитель конкурса "Росмолодежь.Гранты второго сезона". Также Кристина является победителем конкурса "Лидеры72" и региональной программы "Молодежная лидерская премия".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru