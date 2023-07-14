Госдума запретила смену пола в России

Депутаты Госдумы РФ окончательном чтении единогласно приняли закон о запрете смены пола. Смена пола, по словам спикера Г Володина, - это путь к вырождению нации, что недопустимо. Принятое парламентариями решение защищает наших граждан, детей, подчеркнул Володин.

Изменения в законодательство были инициированы председателем ГД Вячеславом Володиным и депутатами всех фракций. Гражданам, уже изменившим пол, будет запрещено усыновлять детей, а заключенный ими брак будет аннулирован.

Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола.

Также запрещается изменять пол в документах гособразца. В том числе после вступления закона в силу будут аннулированы все справки о смене пола, по которым человек сделал операцию, но еще не поменял паспорт.

Будут допускаться только медицинские вмешательства, связанные с лечением врожденных аномалий, генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей. Решение о проведении таких вмешательств будет приниматься врачебной комиссией.

Если будут внесены изменения в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов, то брак будет аннулирован. Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.

Закон вступит в силу со дня официального опубликования.