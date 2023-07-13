Моор и Комарова обсудили развитие дорожно-транспортной сети и реконструкцию северной трассы

Перспективы социально-экономического развития территорий и реализацию совместных проектов и инициатив и, в частности строительство дорог, обсудили глава Тюменской области Александр Моор и губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочей встречи, которая состоялась в Ханты-Мансийске 12 июля.

Одной из тем стало развитие дорожно-транспортной сети, сообщается на сайте тюменского правительства. Александр Моор отметил, что на территории Тюменской области активно продолжается реконструкция федеральной автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск. В четырехполосном исполнении, с разделением встречных потоков уже сделано более 150 километров дороги. К 2028 году трасса станет четырехполосной вплоть до Тобольска.

"Безусловно, нельзя останавливаться. Мы продолжим работу с федеральными коллегами по дальнейшему расширению трассы, потому что по ней ездят и югорчане, и ямальцы, и тюменцы. Дорога должна быть безопасной. Эта магистраль имеет большое значение и для нашей экономики. Я думаю, что в Югре, как и в Тюменской области, вопрос строительства, реконструкции и ремонта федеральных, региональных, муниципальных автотрасс является приоритетным для региональных правительств", – прокомментировал Александр Моор.

По словам Натальи Комаровой, большинство региональных и межмуниципальных дорог в Югре соответствует стандарту, но сеть муниципальных дорог нуждается в развитии. "В вопросах, связанных с обеспечением финансирования из окружного бюджета, мы примем такое решение", – сказала Комарова.