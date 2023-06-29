Глава Минсельхоза РФ рабочий день проведет в Тюмени

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев в четверг работает в Тюменской области, двусторонняя встреча министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева и губернатора Тюменской области Александра Моора состоялась в Тюмени, сообщает информационный центр правительства ТО.

В течение дня Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин и Александр Моор осмотрят ряд производственных объектов агрофирмы "КРиММ" в Упоровском районе. Также в рамках рабочей поездки главы Минсельхоза в Тюменскую область запланировано совещание, посвященное реализации в регионе Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2030 годы.