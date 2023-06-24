Моор тюменцам: сохраняйте спокойствие, все под контролем

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации.
В своем видеообращении он отметил, что находится на связи с руководителями силовых органов Тюменской области и что ситуация в регионе стабильная, попыток противоправных действий не отмечено.
Моор также поддержал позицию президента России Владимира Путина, который назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину.
Губернатор призвал всех жителей региона сплотиться и действовать сообща.
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