Моор тюменцам: сохраняйте спокойствие, все под контролем

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал жителей региона сохранять спокойствие и доверять только надежным источникам информации.

В своем видеообращении он отметил, что находится на связи с руководителями силовых органов Тюменской области и что ситуация в регионе стабильная, попыток противоправных действий не отмечено.

Моор также поддержал позицию президента России Владимира Путина, который назвал захват военных объектов предательством и ударом в спину.

Губернатор призвал всех жителей региона сплотиться и действовать сообща.