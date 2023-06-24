Заболотный: нам нужно быть вместе и быть готовыми отразить любые угрозы

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный выступил с обращением к жителям Тюмени, призвав к единению в сложное для страны время.
"Сила России – в Единстве и Вере! В сложное для страны время депутаты Тюменской городской Думы эти два ключевых понятия считают основой нравственного выбора. Всем нам необходимо быть вместе и быть готовыми в любой момент отражать как внешние, так и внутренние угрозы. Тюмень – за Путина, за Победу!" - подчеркнул Евгений Заболотный.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru