Заболотный: нам нужно быть вместе и быть готовыми отразить любые угрозы

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Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный выступил с обращением к жителям Тюмени, призвав к единению в сложное для страны время.

"Сила России – в Единстве и Вере! В сложное для страны время депутаты Тюменской городской Думы эти два ключевых понятия считают основой нравственного выбора. Всем нам необходимо быть вместе и быть готовыми в любой момент отражать как внешние, так и внутренние угрозы. Тюмень – за Путина, за Победу!" - подчеркнул Евгений Заболотный.