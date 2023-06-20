Глава Тюмени доложил депутатам об итогах работы администрации города за 2022 год

Депутаты Тюменской городской думы на итоговом заседании заслушали доклад главы города Тюмени о результатах деятельности администрации города Тюмени, в том числе о решении вопросов, поставленных гордумой, за 2022 год.

В своем выступлении Руслан Кухарук сделал акцент на итоги пятилетки, которую администрация города и депутаты седьмого созыва гордумы поработали в тесном взаимодействии. Он отметил, что несмотря на все сложности и испытания, муниципалитет успешно развивается по всем ключевым социально-экономическим показателям. В городе из года в год эффективно реализуются все муниципальные программы, запланированные в городском бюджете. За пять лет в городе реализовано около 200 инвестпроектов, благодаря этому создано более семи тысяч рабочих мест. Уровень безработицы за это время снизился на 11 процентов и на по итогам прошлого года составляет 0,5 процента. Главный показатель успешного развития - демографический рост населения: за пять лет в городе родилось более 55 тысяч детей, свыше 48 тысяч жителей других городов и стран выбрали муниципалитет для постоянного проживания.

В завершение доклада глава города поблагодарил депутатов за то, что на протяжении своей деятельности они активно способствовали реализации планов и развитию местного самоуправления. "Мы вместе находили решение в сферах благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства. Уважаемые коллеги! За пять лет мы прошли большой этап, наполненный позитивными событиями и временными трудностями, яркими победами и суровыми испытаниями. Я хочу от всего сердца вас поблагодарить за ответственный труд на благо горожан и на благо нашей любимой Тюмени. Мы можем с уверенностью говорить, что минувший год и в целом пять лет прожитв достойно", – сказал он.

Депутаты положительно оценили результаты работы главы и администрации города, которая ориентирована на то, чтобы сделать жизнь людей более качественной и достойной, отметив, что за пять реализовано очень многое, выполнены практически все наказы горожан, задача властей на будущее - не снижать темпов экономического и социального развития города.

"Годы были насыщенны очень знаковыми событиями, осложнились пандемией и началом специальной военной операции. Было очень много работы и по решению возникающих вопросов, и по стратегически важным направлениям. За созыв мы пять раз утверждали бюджет города Тюмени, и, надо сказать, что были рады итогом каждого года по выполнению этого бюджета. Это говорит о том, что мы правильно планировали, правильно определяли мероприятия, разбивку средств по самым различным направлениям и пытались соблюсти равновесие в развитии города и в жизни горожан", - прокомментировал доклад главы города председатель гордумы Евгений Заболотный.